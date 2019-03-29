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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев по приезду из ОАЭ посетит Бухару

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент 28 марта после завершения официального визита в Объединенные Арабские Эмираты.

По сообщению пресс-службы главы государства, «официальный визит был плодотворным» и «было подписано инвестиционных соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов».

Пока конкретно не сообщается о том, являются ли подписанные соглашения меморандумами о взаимопонимании, либо это соглашения с обязательством их реализации, а также какой сферы касаются эти инвестиции и периоды их вложения.

В то же время местное телевидение Бухары сообщило, что визит президента Мирзиёева в Бухару запланирован на 29 марта с целью ознакомления с социально-экономическим развитием региона, выполнением ранее намеченных задач и выявления новых перспективных проектов.

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