Пограничники СНГ в Ташкенте обсудили подготовку спецопераций

CA-NEWS (UZ) - Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ на заседании, состоявшемся в Ташкенте, принял более 20 решений. Об этом сообщил журналистам председатель Координационной службы СКПВ СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

Среди принятых договорённостей, документы касающиеся подготовки спецопераций на 2019-2020 годы, а также программы сотрудничества на 2021-2025 годы, а также План действий на 2020 год, посвященный 75-й годовщине Второй мировой войны.

На заседании совета погранвойск СНГ, прошедшем 28 марта, отсутствовали представители Туркменистана, Молдавии и Украины.

Напомним, что первое учредительное заседание совета прошло в Ташкенте в 1992 году.