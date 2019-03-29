РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пограничники СНГ в Ташкенте обсудили подготовку спецопераций

CA-NEWS (UZ) -  Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ на заседании, состоявшемся в Ташкенте, принял более 20 решений. Об этом сообщил журналистам председатель Координационной службы СКПВ СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

Среди принятых договорённостей, документы касающиеся подготовки спецопераций на 2019-2020 годы, а также программы сотрудничества на 2021-2025 годы, а также План действий на 2020 год, посвященный 75-й годовщине Второй мировой войны.

На заседании совета погранвойск СНГ, прошедшем 28 марта, отсутствовали представители Туркменистана, Молдавии и Украины.

Напомним, что первое учредительное заседание совета прошло в Ташкенте в 1992 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле: жители остаются без света
  • Президент Казахстана принял верительную грамоту от нового посла США
  • Аmazon начал продажу нагрудников для собак и трусов с рисунком флага Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×