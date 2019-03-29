Инвестор обвинил хокима Ташкента в «вытеснении» с рынка строительства новостроек

CA-NEWS (UZ) - В межрайонном суде по гражданским делам Мирзо-Улугбекского района 28 марта рассмотрели дело о сносе ещё двух новостроек, возведённых ташкентским инвестором Мухаммадбобуром Ходжаевым. Местные власти требуют снести «незаконно построенные» два трёхэтажных дома, в котором уже живут 600 человек, сообщает centralasian.org.

Один из трехэтажных домов, построенных Ходжаевым в этом районе, был уже снесён 4 ноября 2018 года устным распоряжением премьер-министра Абдуллы Арипова и хокима столицы Джахонгира Ортикходжаева.

По словам Ходжаева, после того, как он начал говорить о данных незаконных действиях властей в прессе и пожаловался в Службу государственной безопасности, хоким Ташкента дал устное указание снести ещё пять других объектов, которые инвестор построил в столице.

Ходжаев утверждает, что досудебное производство велось под административным давлением. Девелопер обвиняет градоначальника Джахонгира Ортикходжаева в том, что он вытесняет его с рынка из-за того, что Ходжаев строит дешевые дома в Ташкенте.

Пресс-служба хокима столицы отказалась комментировать этот вопрос, под предлогом того, что дело рассматривается в суде.

«600 человек уже переехали в эти дома, и теперь они выгоняют их на улицы и хотят разрушить дома. Эти дома построены в соответствии с нормами градостроительства. У меня есть вся документация, касающаяся проектирования и строительства, все законно, и все эти документы были подписаны и утверждены государственными органами. Но никто не смотрит на это. Их цель - снести эти дома! Хокимият, прокуратура и суд работают вместе ради этой цели», - говорит Мухаммадбобур Ходжаев.

По словам инвестора Ходжаева, снос построенного им нового трёхэтажного дома в ноябре 2018 года без какого-либо судебного решения и данное решение хокимията о сносе всех построенных им объектов - всё это части одной кампании по вытеснению инвестора с этой ниши.

- Я строю самые дешевые и качественные дома в Ташкенте. Discover Invest, Murad Buildings предлагают коробку трехкомнатной квартиры за 150 000 долларов, а я продаю трёхкомнатную квартиру с ремонтом, готовую к вселению за 30 000 долларов. На эти квартиры очень много клиентов. Как я знаю, все эти крупнейшие девелоперские компании в Ташкенте, которые я назвал, относятся хокиму Джахонгиру Ортикходжаеву или его партнерам. Они монополизировали рынок жилья и вытесняют конкурентов, таких как я. Этим всё сказано, - говорит Мухаммадбобур Ходжаев.

Мухаммадбабур Ходжаев обвинил Джахонгира Ортикходжаева в использовании государственных полномочий для вытеснения своего бизнес-оппонента.

- Хокимияты, судьи и прокуроры открыто сказали мне, что Ортиходжаев оказал на них давление, чтобы они сделали все возможное, чтобы дело закончилось в его пользу. Уже заранее ясно, какое суд вынесет решение. Потому что сейчас почти невозможно найти человека, который откажет Ортикходжаеву. Причина в том, что хоким близкий человек президента Шавката Мирзияева, - говорит Ходжаев.