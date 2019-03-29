В результате схода снежной лавины на востоке Таджикистана разрушены 10 домов

CA-NEWS (TJ) - В результате схода снежной лавины в районе Сангвор на востоке Таджикистана разрушены десять домов. Местные жители сообщили, что есть потери поголовья домашнего скота, также уничтожены сады, ульи, приусадебные участки.

Снежная лавина, сошедшая в ночь на 28 марта, разрушила дороги и ЛЭП в селе Дараи Хайрон. Житель села Али Сафаров считает, что его семье повезло: лавина накрыла лишь коровник. «Но мы потеряли 17 коров. Для нас, живущих в горном кишлаке, это большая потеря. Мы посчитали, что в результате стихии погибли более 100 коров», - сказал Али Сафаров.

«К сожалению, из-за несоблюдения правил безопасности и халатности родителей в одном из районов страны в результате прошедших осадков, приведших к обвалу и размыву береговой линии канала, который проходит вблизи села, утонула двухлетняя девочка», - говорится в распространенном КЧС заявлении.

В результате селевого потока в сельсовете Шугнов Ховалингского района на юге Таджикистана разрушен мост между кишлаками Даштирубоб и Сияҳфарк. Селевой поток нанес ущерб и предприятию по добыче золота "Гули Мурод" в Ховалинге.

В Таджикистане, согласно данным Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий, в период с 1997 по 2018 годы было зарегистрировано более 3,4 тысячи ЧП. Общий ущерб, нанесенный стихийными бедствиями в этот период, превысил $589 млн.