В Венесуэле лидеру оппозиции Хуану Гуайдо запретили 15 лет занимать госдолжности

CA-NEWS (CA) - Глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо в четверг, 28 марта, своим декретом снял председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, с поста руководителя парламента. По его тсловам оппозиционеру запрещено в течение 15 лет занимать государственные должности, передает Deutsche Welle.

Аморосо считает, что Гуайдо "взял на себя государственные обязанности, которые ему не предназначались, и, действуя совместно с иностранными правительствами, нанес ущерб венесуэльскому народу". Кроме того, как утверждает Аморосо, соперник Мадуро вовлечен в коррупционную деятельность.

Гуайдо: "Декрет не имеет законной силы"

Хуан Гуайдо в свою очередь выразил сомнение в легитимности позиции, занимаемой Элвисом Аморосо.

По словам оппозиционера, Нацассамблея - единственная инстанция, которая вправе назначать кандидатов на пост главы Генерального контрольного управления. По мнению Гуайдо, декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы. При этом политик пообещал продолжить борьбу против главы Венесуэлы Николаса Мадуро "на улицах" страны. Оппозиционер, в частности, сообщил в Twitter, что 6 апреля в Венесуэле начнется "Операция Свобода", направленная на свержение Мадуро.