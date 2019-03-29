Н.Назарбаев: Алматы - мой любимый город (видео)

CA-NEWS (KZ) - Телерадиокомплекс первого президента Казахстана опубликовал в Instagram архивное видео, где Нурсултан Назарбаев вспоминает южную столицу.

- Алматы - красивый, зеленый город. Мой любимый и родной город. Я без волнения до сих пор туда не выезжаю. Это красивейший город нашей страны, - сказал Назарбаев.

Он также рассказал, что его дом окружал сад.

- В то время приусадебный участок составлял, по-моему, полгектара. Эти полгектара полностью кормили семью. Когда в Алматы цветут яблони, все белым-бело, и я обязательно туда езжу. И каждый год у меня есть фотография среди яблоневого сада. Это неизгладимые впечатления в моей памяти, - сказал Назарбаев.

Напомним, Н.Назарбаев прибыл в Алматы 26 марта и на данный момент находится там.