Президент Монголии уволил генерального прокурора и его заместителя, инициировав поправки в закон

CA-NEWS (MNG) - 29 марта указом президента Монголии Халтмагийном Баттулгой в отставку отправлены генеральный прокурор М.Энх-Амгалан, его заместитель Т.Эрдэнэбат, а главный (генеральный) судья Ц.Зориг прошение об отставке подал сам. Решаются вопросы о руководителях антикоррупционного управления, передает Asia Russia Daily.

Как известно, 27 марта на внеочередной сессии парламента Монголии (Великого государственного Хурала - ВГХ был обсужден и одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в законы «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О борьбе с коррупцией», инициированных президентом.

Руководитель администрации президента З.Энхболд на состоявшейся пресс-конференции заявил, что решение об отставке прокуроров принимается президентом без согласования с членами ВГХ, как это должно было быть до принятия поправок в законы.

Все изменения проходят на фоне эмоциональных высказываний парламентариев, посмотревших накануне с разрешения прокурора видеозаписи пыток в монгольской тюрьме.