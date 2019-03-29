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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Узбекистана вернуло на родину женщину, насильственно удерживаемую в Китае

CA-NEWS (UZ) -  26 марта 2019 года Генеральное консульство Узбекистана в г.Шанхае (КНР), получив сведения о гражданке РУз Мафтуне Холматовой, насильственно удерживаемой в одном из районов города, официально обратилось к местным полицейским властям. В результате было установлено местонахождение соотечественницы и с ней встретились консульские работники, сообщила пресс-служба МИДа.

Как сообщила гражданка Узбекистана, она в июне 2018 года через брачное агентство в г.Намангане познакомилась с гражданином КНР Яо Венхао и, поверив обещаниям, официально зарегистрировала свой брак и позже вылетела к нему в Китай. По ее словам, по прибытии она жила в тяжелых социальных условиях, ей не давали еду, били и унижали, а также отобрали паспорт. Не выдержав мучений, она неоднократно пыталась бежать с места проживания.

После беседы в присутствии начальника отделения полиции гражданка Узбекистана была передана Генконсульству. 28 марта авиарейсом через г.Пекин она прибыла в г.Ташкент.

Консульско-правовой департамент МИД настоятельно рекомендует узбекским гражданам при въезде в иностранное государство на длительный срок обязательно встать на консульский учет в загранучреждениях Узбекистана и в аналогичных или других сложных жизненных ситуациях за рубежом обращаться к ним.

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