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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте в парке «Central Park» начали готовить сумаляк весом 7 тонн, сообщила пресс-служба хокимията города столицы.

Рекордное блюдо будет распределено 30 марта между домами «Мехрибонлик», Домами милосердия, а также жителями и гостями столицы.

Для реализации проекта «Мега сумаляк» где задействовано 80 поваров используется 1,25 тонн пшеницы и 4 тонны муки.

Основная цель благотворительного мероприятия — пропаганда узбекских национальных ценностей, демонстрация процесса готовки сумаляка туристам и вовлечение в это жителей Ташкента.

Проект «Мега сумаляк» реализуется Ассоциацией поваров Узбекистана, хокимиятом города Ташкента и Департаментом развития туризма города Ташкента.

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