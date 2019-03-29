В Ташкенте готовят благотворительный сумаляк весом 7 тонн

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в парке «Central Park» начали готовить сумаляк весом 7 тонн, сообщила пресс-служба хокимията города столицы.

Рекордное блюдо будет распределено 30 марта между домами «Мехрибонлик», Домами милосердия, а также жителями и гостями столицы.

Для реализации проекта «Мега сумаляк» где задействовано 80 поваров используется 1,25 тонн пшеницы и 4 тонны муки.

Основная цель благотворительного мероприятия — пропаганда узбекских национальных ценностей, демонстрация процесса готовки сумаляка туристам и вовлечение в это жителей Ташкента.

Проект «Мега сумаляк» реализуется Ассоциацией поваров Узбекистана, хокимиятом города Ташкента и Департаментом развития туризма города Ташкента.