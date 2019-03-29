Мадина Абылкасымова стала заместителем председателя Нацбанка Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Мадина Абылкасымова назначена заместителем председателя Нацбанка Казахстана, сообщает Акорда.

главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович освобожден от должности заместителя председателя Национального банка.

Напомним, 21 февраля Н.Назарбаев отправил правительство в отставку. Бывшая министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова была назначена первым вице-министром национальной экономики.



