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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мадина Абылкасымова стала заместителем председателя Нацбанка Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Мадина Абылкасымова назначена заместителем председателя Нацбанка Казахстана, сообщает Акорда.

главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович освобожден от должности заместителя председателя Национального банка.

Напомним, 21 февраля Н.Назарбаев отправил правительство в отставку. Бывшая министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова была назначена первым вице-министром национальной экономики.

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