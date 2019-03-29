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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане почта перестала принимать посылки в Россию из-за задолженностей, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  С 27 марта в Туркменистане, в столичных почтовых отделениях временно перестали принимать посылки в Россию, информирует Азатлык.

«Туркменпочта» сообщает, что предполагается задержка на «месяц», но причин не объяснила.

По информации российской стороны, приостановлен прием из Туркменистана только экспресс-отправлений EMS (самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу). Причина задолженность туркменской стороны.

По словам представителя пресс-службы «Почты России» Екатерины Крудовой, после неоднократных попыток урегулировать данный вопрос, приостановлен прием из Туркменистана экспресс-отправлений EMS в связи с задолженностью туркменской стороны при межоператорских расчетах в рамках Кооператива EMS. Прием экспресс-отправлений будет возобновлен после погашения задолженности, пересылка же почтовых отправлений (мелких пакетов, писем и посылок) в рамках Всемирного почтового союза ведется в обычном режиме.

Клиентам почтовых отделений в Туркменистане не объясняют причин отказа принимать посылки в Россию, в некоторых случаях не возмещают затраты на почтовые услуги.

Услугами почты последние два года, несмотря на дороговизну посылок, широко пользуются люди, выезжающие из Туркменистана в РФ, отправляя вещи. Еще отправляют посылки детям — студентам. В настоящее время стоимость по отправке посылки из Туркменистана в Россию составляет 800 манатов за 20 килограммов.

В октябре 2018 года тарифы на услуги почтовой службы повысились в среднем на 60%.

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