Правительство Японии опубликовало данные об уровне безработицы и экономических показателях

CA-NEWS (CA) - Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии сообщило, что уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний составил в феврале 2,3 процента, передает NHK.



Эта цифра сократилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с январским показателем.

Промышленное производство в Японии в феврале выросло в первый раз за четыре месяца, на 1,4% превысив уровень января.

По сообщениям правительства, производство автомобильных двигателей и оборудования для выпуска полупроводников на экспорт поднялось после спада, вызванного замедлением темпов роста экономики Китая, но не достигло доянварского уровня, когда сокращение экспорта вызвало значительный спад.

Правительство прогнозирует, что рост экономики составит 1,3% в марте и 1,1% в апреле.

Однако в целом оно придерживается базовой оценки, что выпуск промышленной продукции продолжит снижаться.