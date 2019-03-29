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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле начали расследование аварии в электросети

CA-NEWS (CA) -  Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил 28 марта о проведении расследования аварии, приведшей к перебоям в электроснабжении значительной части страны, передает РИА Новости.

"Мы назначили национального прокурора и двух прокуроров штата Боливар для проведения соответствующего расследования", - заявил Сааб в эфире государственного телевидения.

По словам генпрокурора, одна из основных версий связана с возможным выстрелом, который мог нарушить работу станции "Гури". "Реальная гипотеза - это выстрел, сделанный с большого расстояния, чтобы сжечь оборудование и нанести вред всей стране", - заметил Сааб.

Он подчеркнул, что возможной целью саботажа является попытка спровоцировать столкновения и тем самым оправдать иностранное вмешательство. "Собранные данные свидетельствуют, что были подстрекательские акты саботажа, чтобы создать социальное волнение, взрыв и потом дать дорогу вмешательству", - сказал Сааб.

Ранее министр связи и информации латиноамериканской страны Хорхе Родригес сообщил, что система электроснабжения Венесуэлы за последние три недели четырежды подверглась массированным атакам. По его словам, эти атаки были совершены 7, 9, 11 и 25 марта, что привело ко второму за месяц общенациональному отключению электричества. Как отметил Родригес, спустя два дня восстановительных работ специалистам удалось наладить электроснабжение в большинстве районов Венесуэлы.

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