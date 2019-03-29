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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане военные медики готовятся к международным соревнованиям, которые пройдут в Узбекистане

CA-NEWS (KZ) -  28 марта в Казахстане прошли соревнования среди военных медицинских служб, по итогам которого лучшие из них продолжат участие на международном этапе Армейских игр-2019, который будет проходить в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба регионального командования "Запад" министерства обороны Казахстана.

В рамках конкурса военные медики показали свои профессиональные навыки и мастерство, которые применяют в медицинском обеспечении боевой подготовки войск.

Конкурс проходил в два этапа – «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство». В первом этапе военнослужащие демонстрировали прохождение военно-спортивных препятствий, стреляли из штатного оружия, выполняли нормативы по специальной подготовке для личного состава медицинской службы. Второй этап проводился на оборудованной дистанции учебно-тактического поля и на подготовленном маршруте танкодрома, на котором механики-водители демонстрировали свое мастерство вождения в сложных условиях местности.

Команда для подготовки к конкурсу состоит из мужской и женской половины по 7 человек, это 2 врача, 6 медицинским специалистов, 2 механика-водителя и резервные участники.

Целью таких соревнований является укрепление международного военного сотрудничества, повышение престижа военной службы и военно-профессиональной деятельности медицинских специалистов.

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