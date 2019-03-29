Крушение вертолёта Ми-8 в Казахстане: найдены 10 тел погибших

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области обнаружили уже 10 тел погибших при крушении военного вертолета Ми-8, сообщает КТК.

13 военнослужащих 27 марта на Ми-8 направлялись из Актау в Шымкент в составе звена из 4 боевых вертолетов. Полет проходил в рамках комплексных учений. Внезапно судно пропало с радаров. Позже стало известно, что оно рухнуло в болотистую местность в Жалагашском районе. После падения вертолет загорелся.

"По возможности проводим экспертизу. В данное время закончили уже. Многие фрагменты доставлены. Проводим экспертизы. По возможности будем проводить опознание", – сказал замдиректора Института судебно-медицинской экспертизы Кызылординской области Рахимжан Алип.

На месте авиакатастрофы до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, работы не прекращаются даже в тёмное время суток. Ищут тела остальных погибших и собирают фрагменты судна.