В Монголии компания «Эрдэнэс Таван Толгой» с 2010 года добыла 50 млн тн коксующегося угля

CA-NEWS (MNG) - В Монголии угледобывающая компания «Эрдэнэс Таван Толгой» с 2010 года добыла более 50 млн тн высококачественного коксующегося угля. В текущем году она планирует добыть и реализовать 13 млн тн угля, передает Монцамэ.

По информации компании, в первом квартале текущего года экспортировано 4 млн тн коксующегося угля. Тем самым, экспорт угля компании увеличился на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этому способствовал рост цен поставляемого китайской компании «Chalco» угля из участка «Восточный Цанхи» месторождения «Таван толгой» на 2.32 доллара США, составив 63.32 доллара за тонну в первом квартале этого года.

Тогда по состоянию на сегодняшний день, цена угля участка «Западный Цанхи» составляет 71.25 долларов за тонну.