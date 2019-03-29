В Ташкенте студентка погибла в результате падения с 6-го этажа вуза

CA-NEWS (UZ) - В столице из окна шестого этажа общежития Ташкентского государственного технического университета выпала студентка.

Инцидент произошел вечером 27 марта. По данным Генпрокуратуры, 25-летняя девушка выпала из окна по неосторожности.

Она была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии, где позднее скончалась.

Следствие ведёт прокуратура Алмазарского района Ташкента.