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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте студентка погибла в результате падения с 6-го этажа вуза

CA-NEWS (UZ) -  В столице из окна шестого этажа общежития Ташкентского государственного технического университета выпала студентка.

Инцидент произошел вечером 27 марта. По данным Генпрокуратуры, 25-летняя девушка выпала из окна по неосторожности.

Она была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии, где позднее скончалась.

Следствие ведёт прокуратура Алмазарского района Ташкента.

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