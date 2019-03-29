В Ташкенте студентка погибла в результате падения с 6-го этажа вуза
- Узбекистан, происшествия
- 11:48, 29 марта 2019
- Просмотров: 703
CA-NEWS (UZ) - В столице из окна шестого этажа общежития Ташкентского государственного технического университета выпала студентка.
Инцидент произошел вечером 27 марта. По данным Генпрокуратуры, 25-летняя девушка выпала из окна по неосторожности.
Она была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии, где позднее скончалась.
Следствие ведёт прокуратура Алмазарского района Ташкента.