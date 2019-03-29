В Казахстане суд вынес приговор виновным в крушении поезда в Шу

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане, 29 марта Шуский районный суд признал виновными Бейбита Ченсызбаева, Каркена Жакибаева и Ерболата Ахаева, в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Шуского районного суда.

Крушение поезда произошло 17 июня 2018 года в 13:45 часов на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области.

Установлено, что проверкой состояния железнодорожных путей на 1500 километре станции «Жидели-Берлик» путеизмерительным вагоном с марта по июнь 2018 года выявлен рост отступлений 2-й степени по качеству и параметрам до опасного фактора угрожающего безопасности движению поездов.

Подсудимые, занимая должности заместителя начальника Шуской дистанции пути АО «НК «КТЖ», начальника и заместитель начальника производственного участка №2, в силу возложенных обязанностей надлежало обеспечить безопасность движения.

Однако они не организовали и не провели работы по устранению имеющихся на участке отступлений. Это 17 июня 2018 года привело к крушению семи пассажирских вагонов и 1 вагона-ресторана пассажирского поезда №9/10 направлением «Астана-Алматы». В результате погиб один несовершеннолетний ребенок, 26 пассажиров получили травмы различной степени, причинен материальный ущерб.

В суде подсудимые вину не признали.

Суд приговорил Ченсызбаева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности железнодорожного транспорта сроком на 3 года, Жакибаева и Ахаева – к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности железнодорожного транспорта сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей О.Мальневой: с Ченсызбаева, Жакибаева и Ахаева в солидарном порядке взысканы 498127 тенге материального ущерба и 3 000 000 тенге морального вреда, а также с АО «Пассажирские перевозки» - 500 000 тенге морального вреда.

Суд также вынес частное постановление в адрес Главного транспортного прокурора РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.