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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Деньги за ЛЭП, построенную компанией TBEA, Таджикистан вернет Китаю в течение 25 лет

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан должен в течение 25 лет вернуть Китаю полученный кредит для строительства линии электропередачи, связывающей Рогунскую ГЭС с Душанбе, сообщает "Азия-Плюс".

Данный проект обсужден депутатами нижней палаты парламента Таджикистана 28 марта этого года.

Для прокладки ЛЭП 500 кВ «Рогун-Душанбе» китайский «Эксимбанк» предоставил правительству Таджикистана $79 млн. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2017 года.

В соответствии с документом таджикская сторона обязалась вернуть полученный кредит с процентами в течение 25 лет. Деньги были получены под 1,5% годовых, говорится в сообщении. Отмечается, что срок возврата долга составляет 300 месяцев.

Возведением ЛЭП занималась китайская компания TBEA, которая до этого реализовала в Таджикистане ряд других проектов, в том числе энергетических.

Две линии из Рогуна до Душанбе, протяженностью 100 километров с 402 опорами, были построены и сданы в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Линии связывают столицу с Рогуном посредством территории Файзабада, Вахдата, Рудаки и Варзоба. В рамках проекта также построена подстанция «Душанбе-500».

После запуска первого гидроагрегата Рогунской ГЭС 16 ноября прошлого года электроэнергия по этим линиям подавался в электроэнергетическую систему Таджикистана.

Однако в начале марта сообщалось, что работа введенного в эксплуатацию агрегата временно приостановлена. В энергетических ведомствах объясняют принятые такого решения проведением профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.

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