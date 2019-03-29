Узбекское Агентство по внешней миграции требуют от мигранта в Южной Корее выплатить штраф в $12 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана обвинило 40-летнего уроженца Кашкадарьинской области в нелегальном нахождении в Южной Корее и потребовало от него в течение 7 дней выплатить штраф в размере 101 417 250 сумов ($12 тыс). Об этом сообщает centralasian.org.



Как говорит 40-летний уроженец Кашкадарьинской области, кроме наложения многомиллионного штрафа, власти могут создать ему еще больше проблем, 13 лет назад – осенью 2006 года он уехал на заработки в Южную Корею, заключив договор с Агентством по внешней трудовой миграции.

По словам мужчины, 3 марта этого года его семья в Кашкадарье получила уведомление из Агентства по внешней трудовой миграции, в котором говорилось, что в течение семь дней он должен выплатить штраф в размере 101 417 250 сумов (12 тысяч долларов США) за нарушение договора, заключенного с Агентством перед отъездом на заработки в Южную Корею.

Как говорится в уведомлении Агентства, мигрант из Кашкадарьи нарушил требования договора и нелегально остался в Южной Корее.

Но собеседник утверждает, что не нарушал условия договора, заключенного десять лет назад с Агентством по внешней миграции. По его словам, он вернулся в Узбекистан своевременно, то есть в октябре 2009 года.

Уроженец Кашкадарьи не скрывает, что в настоящее время проживает в Южной Корее нелегально. Но, по его словам, это не имеет никакого отношения к договору, заключенному с Агентством по внешней миграции.

– После того, как я в октябре 2009 года вернулся в Узбекистан, мой работодатель в Южной Корее снова пригласил меня на работу из-за того, что я хорошо владел корейским языком. Он сам сделал мне визу, после чего я снова уехал в Южную Корею. До 2012 года я работал там на основании контракта, заключенного с южнокорейской компанией. В 2012 году срок действия моего контракта закончился и я решил остаться в этой стране нелегально, – говорит собеседник.

По данным Агентства, до весны 2018 года мужчина прожил в Южной Корее в статусе нелегального мигранта в общей сложности десять лет и сейчас соответственно должен выплатить штраф в размере 101 417 250 сумов (12 тысяч долларов).

Мигрант из Кашкадарьи говорит, что ему известно о как минимум о 200 нелегальных мигрантах из Узбекистана, работающих в настоящее время в Южной Корее.

Он говорит, что ежемесячно отправляет своей семье в Узбекистане по 900-1000 долларов США и ни разу не ездил домой с 2009 года.

– Я действительно с 2009 года не ездил домой, брат. Но ведь тут есть наши мигранты, которые не бывали дома 20 лет, – сказал трудовой мигрант из Кашкадарьинской области, находящийся на заработках в Южной Корее.