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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане глава ГБАО Ёдгор Файзов избран вице-спикером верхней палаты парламента

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 29 марта в Таджикистане на сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли глава ГБАО (Горно-Бадахшанской автономной области) Ёдгор Файзов единогласно избран вице-спикером верхней палаты парламента, передает ASIA-Plus.

Избранный 4 марта текущего года членом верхней палаты парламента Таджикистана Ёдгор Файзов принес присягу верности перед сенаторами страны. Ёдгор Файзов был назначен на пост исполняющего обязанности главы ГБАО 1 октября 2018 года.

Также, на сессии сложил полномочия сенатор Таджикистана экс-глава Хатлонской области Давлатшох Гулмахмадзода.

25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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