Эксперты призывают провести расследование финансирования Радио Свободы, которое «укрепляет авторитаризм в Таджикистане»

CA-NEWS (TJ) - Руководство Радио Свободы 6 февраля обещало провести расследования и редакционный обзор их таджикской службы Радио «Озоди» после жалоб от международных экспертов.

«Никаких действий не следует (кадровые изменения). Поэтому мы публично призываем Комитет Палаты представителей США по иностранным делам, Агентство США по глобальным Медиа, главного инспектора Госдепа США (House Foreign Affairs Committee, US Agency for Global Media (USAGM), the Inspector General of the State Department) провести независимое расследование. Данные агентства несут ответственность за надзор за финансированием Радио Свободная Европа/ Радио Свобода, осуществляемым за счет налогоплательщиков. Почему налогоплательщики США должны платить СМИ, нарушающим демократические ценности и позволяют укреплять авторитаризм в других странах», - пишут эксперты в своем обращении, которое опубликовано на сайте Open Democracy 28 марта.

Эксперты утверждают, что таджикская служба «Радио Озоди» служит интересам правительства и семье президента Э.Рахмона.

В письме они указывают, что радио Озоди:

1) не давало шансов оппозиционной Партии Исламского Возрождения Таджкиистана (ПИВТ) оправдаться и высказать свою позицию, когда их обвиняли в убийстве иностранных туристов в июле 2018 года;

2) не публиковало статьи экспертов, которые негативно отзывались о правительстве;

3) уволили многих журналистов и редакторов за критические статьи, а взамен брали неопытных,

4) не указывали\не выпустили статьи, где указывается, что авиакомпания Somon Air принадлежит членам семьи президента Э.Рахмона, и что они пытаются вытеснить государственную компанию Tajik Air.

26 марта и.о президента Радио Свободы Дейзи Синделар опубликовала сообщение, в котором признала, что их таджикская служба «Радио Озоди» служила в интересах правительства.

Она отметила, что ими было проведено внутреннее расследование и на данный момент предпринимаются шаги для их исправления.