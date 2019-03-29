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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана отправится с официальным визитом в Россию 3 апреля

CA-NEWS (KZ) -  3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает Акорда.

Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

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