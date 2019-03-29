Акорда сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разведен

CA-NEWS (KZ) - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - разведен. Об этом говорится в биографии главы государства, появившейся на днях на официальном сайте Акорды.

Однако на всех мероприятиях в статусе главы государства он появлялся с кольцом на безымянном пальце, отмечает nur.kz.

20 марта. Церемония принесения присяги народу Казахстана

24 марта

Президент посетил матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года в компании Аскара Мамина, Бакытжана Сагинтаева и Адильбека Джаксыбекова. У него единственного на пальце сияло кольцо.

При этом все трое его спутников женаты, но предпочли обойтись без украшения, свидетельствующего о наличии супруги.

Согласно данным online.zakon.kz, жену Мамина зовут Алтынай, Сагинтаева - Галия, Джаксыбекова - Ляззат.

28 марта. Встреча с помощником президента России Андреем Фурсенко.

Кольцо на месте.

В биографии, помимо перечисления карьерных достижений, указано, что президент разведен, имеет сына. Информации о бывшей супруге нет. Известно, что ее зовут Надежда Давыдовна Токаева.