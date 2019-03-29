Акорда сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разведен

CA-NEWS (KZ) - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - разведен. Об этом говорится в биографии главы государства, появившейся на днях на официальном сайте Акорды.
Однако на всех мероприятиях в статусе главы государства он появлялся с кольцом на безымянном пальце, отмечает nur.kz.
20 марта. Церемония принесения присяги народу Казахстана
24 марта
Президент посетил матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года в компании Аскара Мамина, Бакытжана Сагинтаева и Адильбека Джаксыбекова. У него единственного на пальце сияло кольцо.
При этом все трое его спутников женаты, но предпочли обойтись без украшения, свидетельствующего о наличии супруги.
Согласно данным online.zakon.kz, жену Мамина зовут Алтынай, Сагинтаева - Галия, Джаксыбекова - Ляззат.
28 марта. Встреча с помощником президента России Андреем Фурсенко.
Кольцо на месте.
В биографии, помимо перечисления карьерных достижений, указано, что президент разведен, имеет сына. Информации о бывшей супруге нет. Известно, что ее зовут Надежда Давыдовна Токаева.