В 2018 году 62 млн человек пострадали из-за изменений климата, - ООН

CA-NEWS (CA) - 28 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла совместная пресс-конференция, на которой Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Генеральной Ассамблеи Мария Фернанда Эспиноса представили доклад Всемирной метеорологической организации, передает служба новостей ООН.

В докладе говорится, что в 2018 году 62 миллиона человек на планете в той или иной степени пострадали от экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, большая часть из них – из-за наводнений.

«Мы все чаще и чаще видим трагические последствия экстремальных погодных условий. В прошлом году только в США мы наблюдали 14 связанных с изменением климата стихийных бедствий, обошедшихся экономике в миллиарды долларов. «Общие потери составили 49 миллиардов долларов. По всему миру более 35 миллионов человек пострадали в результате наводнений. Циклон Идаи на юге Африки – один из ярких примеров», – сказал Генеральный секретарь.

Более 1600 человек погибли в Европе, Японии и США из-за рекордной жары и лесных пожаров. Мощнейший тайфун Мангхут обрушился на Филиппины и другие азиатские страны, в результате чего погибли 134 человека, пострадали 2,4 миллиона человек.

По данным экспертов ВМО (всемирной метеорологической организации) из 17,7 миллионов внутренне перемещенных лиц 2 миллиона вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений – наводнений, засух и бурь.

В докладе также были отмечены такие проблемы, как влияние глобального потепления и загрязнения окружающей среды на ухудшение качества воздуха, что сказывается на здоровье миллионов людей. Пострадали практически все экосистемы планеты, в первую очередь – морские; сокращается содержание кислорода в мировом океане. Под угрозой исчезновения находятся целые виды растений и животных.

Экстремальные климатические явления влияют на борьбу с голодом и недоеданием. Согласно данным ООН, в последнее время число голодающих на планете вновь начало расти, хотя ранее, в течение длительного периода, этот показатель сокращался. В 2017 году число людей, не получающих полноценного питания, достигло 821 миллионов.

Одновременно с презентацией доклада ВМО в Генеральной Ассамблее ООН прошла встреча высокого уровня по вопросу изменения климата и устойчивого развития. «Необходимо действовать безотлагательно. Мы находимся на критической отметке. У нас есть всего 11 лет для того, чтобы изменить вектор нашего пути. Нужно добиваться изменений и в сфере чрезмерного потребления и в секторе производства», – заявила Ф.Эспиноса.

23 сентября текущего года в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке пройдет саммит по климату. Глава ООН попросил приезжать с конкретным планом, а не для того, чтобы выступить с речью.