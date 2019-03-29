В Таджикистане за бунт в колонии судят не только заключенных, но и администрацию, - генпрокурор

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 29 марта на заседании верхней палаты парламента страны генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что за организацию бунта и беспорядков в колонии №3/3 в Худжанде, который произошел 8 ноября прошлого года, на скамье подсудимых сидят 33 заключенных. Он также отметил, что наряду с заключенными перед судом, который проходит в эти дни в Худжанде за закрытыми дверями, ответят также 9 сотрудников колонии, в том числе и ее начальник, информирует ASIA-Plus.

Они обвиняются по части 2 статьи 322 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия») УК Таджикистана.

Бунт в вышеназванной колонии, произошел в ночь на 8 ноября 2018 года и был подавлен в течение нескольких часов. Во время беспорядков, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. Также были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Через некоторое время после произошедшего были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова. Затем с поста начальника ГУИУН был снят Иззатулло Шарифзода и уволены семь прокуроров по надзору Согдийской областной прокуратуры.