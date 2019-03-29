В Таджикистане "земельные дельцы" в 10-й раз предстали перед судом

CA-NEWS (TJ) - Cуд в Худжанде в 10-й раз признал виновным бывшего специалиста земельного управления в незаконных сделках с землей и присвоении сотен тысяч сомони, полученных у населения. Вместе со своим подельником он отправлен за решетку на длительный срок заключения.

Речь идет о Хуршеде Умматкулове, экс-специалисте земельного управления Худжанда и его посреднике Муине Мансурове. Оба признаны виновными в мошенничестве, подделке документов и незаконном распределении земли. Они приговорены к 12 и 13 годам соответственно. Кроме того, приговором суда Умматкулов обязан выплатить штраф в размере 200 тыс сомони в пользу государства. Суд также применил закон об амнистии в отношении Мансурова и сократил его срок заключения на одну треть.

Эти приговоры были вынесены в феврале этого года и сейчас уже вступили в законную силу.

Назир Набиев, адвокат Хуршеда Умматкулова, сообщил 28 марта в беседе с Радио Озоди, что его подзащитный 10 раз привлекался к ответственности за мошенничество и незаконное распределение земли. Впервые он предстал перед судом в 2010 году, тогда процесс завершился выплатой штрафа в размере 60 тыс сомони, а сам Умматкулов попал под амнистию.

Последующие три судебных процесса с 2010 по 2016 годы были схожими: штраф и свобода. В 2016 году Умматкулов привлекался к ответственности четырежды, и в трех случаях оказывался на свободе после выплаты штрафов в размере 120 тыс, 160 тыс и 180 тыс сомони, но потом суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Назир Набиев, адвокат Хуршеда Умматкулова, сказал в беседе с Радио Озоди, что его подзащитный заявил в суде, что 70-80% полученных средств он не присвоил, а передал другим чиновникам «для решения вопросов», в связи с чем он не может восполнить материальный ущерб гражданам.