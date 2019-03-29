Количество документов, необходимых для сдачи в аренду недвижимости в Узбекистане, сократили с 10 до 2

CA-NEWS (UZ) - Отныне для сдачи в аренду недвижимости в Узбекистане достаточно предоставить только два документа. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного налогового комитета Баходир Турабов на пресс-конференции с журналистами.

«Ранее для сдачи недвижимости в аренду требовалось более 10 документов. В настоящее время требуется копия договора аренды и паспорта арендодателя, а оплата госпошлины и налогов не требуются», - цитируют местные издания слова Б.Туробова.

По словам представителя ГНК, в настоящее время также нет необходимости представлять в налоговые органы предварительную декларацию о доходах, полученных от сдачи в аренду недвижимости физическим лицом.