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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане реорганизован Государственный комитет ветеринарии

CA-NEWS (UZ) -  Указом президента Узбекистана Государственный комитет по ветеринарии был преобразован в Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства.

По сообщению канала правовой информации Министерства юстиции в Telegram, Комитет будет осуществлять единую государственную политику в сфере ветеринарии, животноводства и племенного разведения.

В ведение Комитета переданы: Самаркандский институт ветеринарной медицины и академический лицей при нем; Научно-исследовательский институт ветеринарии и птицеводства; Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь; Научно-исследовательский институт рыбоводства.

При Комитете создаются Фонд развития ветеринарной службы и животноводства и Агентство «Узбекчорванасл».

Как отмечается, с 1 января 2020 года в хозяйствах, имеющих более 100 голов скота либо 100 тысяч домашней птицы, внедряются должности ветеринарного врача и зоотехника. В хозяйствах, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота, а также поголовье скота в хозяйствах населения будут искусственно оплодотворяться племенными быками на основе селекционного плана. Хокимы (главы) районов в будущем будут согласовывать планы размещения кормовых культур с территориальными управлениями Агентства «Узбекчорванасл».

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