В Казахстане Токаев поручил решить проблему жителей Ленгера. Её решили за два часа

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру и акиму Туркестанской области срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере, связанный со зловонием из подвала. Об этом президент сообщил в своем twitter-аккаунте, сообщает Zakon.kz.

Жители города неоднократно жаловались на проблему. Новости в СМИ об этом выходили периодически, но проблема не решалась. После очередной подобной публикации, вышедшей на днях, президент РК поручил акиму Туркестанской области решить данную проблему.

Спустя два часа после этого на странице акимата Туркестанской области в фейсбук появилось видео, на котором жители дома сообщили о том, что их проблему решили.