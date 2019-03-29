Монгольская делегация принимает участие в бизнес форуме “Baikal Trade – 2019” в Улан-Удэ

CA-NEWS (MNG) - 28-30 марта делегация Монголии, во главе с госсекретарём ведомства Д.Даваасурэном принимает участие в монголо-российском совместном бизнес форуме “Baikal Trade – 2019” в Улан-Удэ по приглашению главы Республики Бурятия А.С.Цыденова, передает Монголия Сейчас.

В состав монгольской делегации входят представители министерства внешних связей, министерства дорог и развития транспорта, министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности, администрации свободной зоны “Алтанбулаг”, главного таможенного управления, мэрии Улан-Батора, Монгольской национальной Торгово-промышленной палаты, “УБЖД” и другие организации.

В рамках визита прошли официальные переговоры госсекретаря Д.Даваасурэна с главой Бурятии А.С.Цыденовым. Стороны пришли к договорённости по вопросам выведения торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Республикой Бурятия на новый уровень и совместного изучения возможностей расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и окружающей среды. Состоялась также встреча главы монгольской делегации с президентом торгово-промышленной палаты Республики Бурятия П.В.Ертановым.

На форуме госсекретарь Д.Даваасурэн выступил с докладом на тему “Монголия на пути устойчивого развития”. В рамках форума проводится организуемая Монгольской национальной Торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Бурятия выставка-ярмарка монгольских экспортных товаров и продукции 22 монгольских компаний.