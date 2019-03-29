Китайская ТВЕА может приступить к разработке золотоносных рудников Таджикистана во второй половине этого года

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания ТВЕА может приступить к разработке одного из двух полученных на севере Таджикистана золотоносных рудников во второй половине этого года. Прибыль от золотодобычи уйдет на возмещение средств, потраченных компанией на строительство теплоэлектроцентрали в Душанбе.

В настоящее время дочерняя структура ТВЕА занимается строительством предприятия по добыче золота на месторождении «Верхний Кумарг», сообщили «АП» в министерстве промышленности и новых технологи РТ. Данное месторождение расположено в Айнинском районе Согдийской области.

Возведение предприятия продолжается, и существует вероятность, что разработка рудника начнется во втором полугодии этого года, отметили в Минпроме.

Ранее, в начале года, в Минпроме сообщили, что компания «ТВЕА Душанбе саноати кухи» планирует в нынешнем году открыть предприятие для производства золота на базе рудника «Верхний Кумарг».

Лицензию на использование золотоносного месторождения «Верхний Кумарг» китайская компания получила в начале прошлого года.

До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку золотоносных ресурсов рудника «Дуоба», который тоже находится в Айнинском районе.

Китайская компания, в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

«После этого с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - сказали ранее «АП» в Главном управлении геологии при правительстве РТ.

По подсчетам ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно данным, полученные еще при Советском Союзе, содержание золота на месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

В Минпроме отмечают, что все производимое золото продается внутри республики (Нацбанку и Минфину), чтобы нарастить запасы драгоценных металлов страны.

По данным Минпрома, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.