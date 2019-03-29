РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане ссора между отцом и сыном переросла в поножовщину

CA-NEWS (TJ) -  27 марта в Таджикистане в Муминабадском районе сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека задержан 65-житель кишлака, сообщает Avesta.

Отмечается, что между подозреваемым и его 33-летним сыном произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина нанес своему сыну три ножевых ранения.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

По данному факту ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В сентябре начнут работу первые поезда новой линии метро Ташкента
  • В Казахстане могут сделать публичными сведения об имуществе чиновников
  • Аmazon начал продажу нагрудников для собак и трусов с рисунком флага Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×