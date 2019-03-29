В Таджикистане ссора между отцом и сыном переросла в поножовщину
- Таджикистан, происшествия
- 17:33, 29 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - 27 марта в Таджикистане в Муминабадском районе сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека задержан 65-житель кишлака, сообщает Avesta.
Отмечается, что между подозреваемым и его 33-летним сыном произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина нанес своему сыну три ножевых ранения.
В результате пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.
По данному факту ведется следствие.