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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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3-летнюю девочку загрызли насмерть собаки в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы собаки загрызли насмерть трехлетнюю девочку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Алатауского района по ст.104 УК РК.

- Трехлетняя девочка погибла во дворе своего дома. В момент трагедии папа ребенка находился дома. Две домашние собаки породы ротвейлер изолированы соответствующими службами. По делу назначены экспертизы, обстоятельства выясняются, - сообщили в полиции.

Происшествие произошло 29 марта в мкр. Курылысшы на территории частного дома.

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