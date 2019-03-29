3-летнюю девочку загрызли насмерть собаки в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы собаки загрызли насмерть трехлетнюю девочку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Алатауского района по ст.104 УК РК.

- Трехлетняя девочка погибла во дворе своего дома. В момент трагедии папа ребенка находился дома. Две домашние собаки породы ротвейлер изолированы соответствующими службами. По делу назначены экспертизы, обстоятельства выясняются, - сообщили в полиции.

Происшествие произошло 29 марта в мкр. Курылысшы на территории частного дома.