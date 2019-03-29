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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев: мавзолей Абдухолика Гиждувани должен стать центром просвещения

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана 29 марта прибыл в Гиждуванский район Бухарской области. Здесь глава государства посетил мавзолей Абдухолика Гиждувани. Были прочитаны суры из Корана, сообщает ИА "Жахон".

Мирзиёев дал поручения по организации близкого изучения имам-хатибами духовного наследия великих богословов прошлого.

- Одно дело - узнавать об этом из книг, другое - лично приобщиться, увидеть все воочию. Это место должно стать центром просветительства, дающим людям знания, - сказал Шавкат Мирзиёев.

В ходе поездки в регион в феврале прошлого года президент дал указания по благоустройству мавзолеев "Семи пиров" Бухары, организации связывающего их всех единого туристического маршрута.

Глава государства отметил необходимость создания книги о семи пирах, пропаганде их научного наследия.

- Такого духовного сокровища больше нигде нет. Необходимо глубоко изучить все связанные с ним сведения и довести их до народа, особенно молодежи, доступным языком. Наша цель - пусть молодое поколение знает и гордится этим наследием, - отметил Миризёев.

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