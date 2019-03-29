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  29 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Узбекистана организовала бордель в Калужской области

CA-NEWS (UZ) -  В ходе оперативно-разыскных сотрудники полиции задержали в городе Обнинске, в Калужской области, 48-летнюю гражданку Узбекистана, которая подозревается в организации занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина арендовала квартиру на первом этаже в обнинской многоэтажке. В съёмном жилье она разместила двух женщин 23 и 24 лет, которых специально пригласила из Узбекистана в Россию. Зарабатывали они тем, что оказывали клиентам интимные услуги за деньги.

В отношении основательницы борделя возбуждено уголовное дело. За организацию занятия проституцией Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Обе работницы заведения привлечены к административной ответственности.

Расследование продолжается.

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