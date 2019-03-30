Н.Назарбаев станет гостем саммита ЕАЭС в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев станет почетным гостем на юбилейном саммите ЕАЭС, который состоится 29 мая в столице Казахстана. Об этом сообщил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

"25 лет назад в МГУ первый президент РК изложил свое видение евразийской интеграции, став, по сути, автором данной концепции, которая воплотилась в реальность. 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Елбасы Н. Назарбаев примет участие в нем в качестве почетного гостя", - написал Токаев.