РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев станет гостем саммита ЕАЭС в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев станет почетным гостем на юбилейном саммите ЕАЭС, который состоится 29 мая в столице Казахстана. Об этом сообщил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

"25 лет назад в МГУ первый президент РК изложил свое видение евразийской интеграции, став, по сути, автором данной концепции, которая воплотилась в реальность. 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Елбасы Н. Назарбаев примет участие в нем в качестве почетного гостя", - написал Токаев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперты призывают провести расследование финансирования Радио Свободы, которое «укрепляет авторитаризм в Таджикистане»
  • Крушение вертолёта Ми-8 в Казахстане: найдены 10 тел погибших
  • В Казахстане суд вынес приговор виновным в крушении поезда в Шу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×