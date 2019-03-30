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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкие строители провели митинг перед посольством

CA-NEWS (TM) -  20 марта турецкие строители провели пикет перед посольством Туркменистана в Анкаре. В акции приняло участие 25 человек, требовавших выплатить задолженности по зарплате. Три года люди не могут получить деньги с туркменской фирмы «Ajaýyp bina» за выполненную в Туркменистане работу, сообщает Хроники Туркменистана.

Работники посольства объяснили пришедшим, что необходимо письменное обращение о встрече, без которого посол или его заместитель принять протестующих не могут, после чего вызвали сотрудников полиции, чтобы они навели порядок и разогнали митингующих.

Пока участники пикета составляли письменное обращение, появились сотрудники полиции, которые стали выяснять, что происходит. Они потребовали, чтобы люди отошли от здания посольства, так как у них нет разрешения на проведения подобных мероприятий.

Участники протестной акции отошли на допустимое расстояние и вновь развернули плакаты, попутно отвечая на вопросы журналистов.

Кроме этого, туркменские строительные фирмы «Ajaýyp bina», «Çeper gurluşyk», «Ussat gurluşyk» имеют долги и перед другими турецким рабочим в размере около $800 тысяч. В ожидании выплат граждане Турции с конца декабря 2017 года провели уже несколько акций перед посольством Туркменистана.

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