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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трудовые мигранты получат страховку в Узбекистане при поездке в Россию

CA-NEWS (UZ) -  Дочерняя компания "Ингосстраха" "Инго-Узбекистан" запустила страхование жизни и здоровья трудовых мигрантов, выезжающих из Узбекистана на территорию РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора "Инго-Узбекистан" Бахтиёра Гайбуллаева.

Покрытие по полису составляет $10 тыс.

"В целях расширения бизнеса компания апробировала и в этом году официально вводит продукт, который является социально ориентированным - это страхование жизни и здоровья наших соотечественников, которые едут в Российскую Федерацию в качестве трудовых мигрантов. В последнее время очень много происходит несчастных случаев на дорогах, особенно в Казахстане. Потому что многие наши граждане едут автобусами, наземным транспортом, и дороги проходят через Кыргызстан, территорию Казахстана. И, как освещали СМИ, там был пожар автобуса, и много было погибших. И именно этот путь до места трудовой деятельности наших граждан связан с определенным риском", - сказал он.

"Основными рисками там являются покрытие по эвакуации, репатриации в случае несчастных случаев с нашими гражданами", - сказал он. Также страховка покрывает расходы на неотложную медицинскую помощь, первичную стоматологическую помощь.

Средняя стоимость полиса составит $9 на срок 30 дней, сообщил Гайбуллаев. "Одного месяца достаточно, чтобы они доехали до Российской Федерации, получили патент на осуществление трудовой деятельности, и после получения патента по законодательству РФ уже они страхуются обязательным медицинским страхованием, также предусмотрено добровольное медицинское страхование", - сказал он.

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