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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана провел встречу с первым заместителем премьер-министра Кувейта

CA-NEWS (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 марта встретился в Ташкенте с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта Шейхом Насером Сабахом аль-Ахмадом ас-Сабахом, находящимся в стране с частным визитом.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной политики, сообщили в МИДе.

Отдельное внимание было уделено приоритетам развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сфере, привлечению финансовых средств Кувейтского фонда арабского экономического развития и других инвесторов для реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Узбекистане. Стороны договорились об осуществлении социальных проектов в регионе Приаралья.

Также отмечен взаимный интерес к диверсификации транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с регионом Ближнего и Среднего Востока. В этом плане была отмечена актуальность транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман».

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