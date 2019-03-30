Глава МИД Узбекистана провел встречу с первым заместителем премьер-министра Кувейта

- Узбекистан, политика
- 10:54, 30 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 марта встретился в Ташкенте с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта Шейхом Насером Сабахом аль-Ахмадом ас-Сабахом, находящимся в стране с частным визитом.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной политики, сообщили в МИДе.
Отдельное внимание было уделено приоритетам развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сфере, привлечению финансовых средств Кувейтского фонда арабского экономического развития и других инвесторов для реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Узбекистане. Стороны договорились об осуществлении социальных проектов в регионе Приаралья.
Также отмечен взаимный интерес к диверсификации транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с регионом Ближнего и Среднего Востока. В этом плане была отмечена актуальность транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман».