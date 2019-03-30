Таджикистан и Южная Корея подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Южная Корея намерены наладить сотрудничество в сфере туризма. Cтороны подписали соответствующий документ.

Председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода встретился в Душанбе с президентом Ассоциации международного туризма Республики Корея, Ю Джеёк, сообщили местные СМИ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы и возможности сотрудничества Таджикистана и Южной Кореи в туристической сфере, вопросы проведения бизнес-форума туристических компаний двух стран, организация и проведение тематических выставок, возможности изучения опыта Южной Кореи.

Также обсуждена возможность организации курсов для обучения работников туристической сферы Таджикистана и взаимообмена туристами.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по развитию туризма Таджикистана и Ассоциацией международного туризма Южной Кореи.

По данным Комитета по развитию туризма, в 2018 году Таджикистан посетили 1 тыс. 363 южнокорейских граждан.