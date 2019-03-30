В аэропорту Атырау полицейский случайно подстрелил женщину

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту Атырау из-за неосторожного обращения с оружием полицейский случайно подстрелил женщину, сообщает informburo.

Инцидент произошёл в комнате личного досмотра международного аэропорта. Сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела допустил непроизвольный выстрел и ранил женщину.

"Происшествие случилось в 17.40 при проверке полицейским служебного оружия службы инкассации одного из банков. В результате выстрела сквозное огнестрельное ранение голени получила жительница города, которая была доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование.

Как сообщает "Ақ Жайық", выстрел прозвучал в пассажирском терминале. Дежурный сотрудник линейной полиции М.М. в оружейной будке решил проверить свой табельный пистолет Макарова и произвёл случайный выстрел. Пуля попала в ногу сидящей в зале аэровокзала молодой женщине. Жительница города Атырау в это время ожидала авиарейс из Астаны, которым летели её родственники.