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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выступающая за Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль на Кипре

CA-NEWS (UZ) -  Гонщица Национальной женской команды Узбекистана Ольга Забелинская приняла участие в международном соревновании «Aphrodite Cycling Race» на Кипре, сообщает НОК Узбекистана.

В индивидуальной гонке на время Забелинская показала лучший результат и помимо медали высшей пробы завоевала рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио-2020.

Напомним, что в январе текущего года спортсменка завоевала "золото" на чемпионате Азии в групповой гонке в Джакарте.

На счету Забелинской уже шесть медалей высшей пробы, которые она завоевала, выступая за Узбекистан. Первое золото спортсменка выиграла осенью прошлого года в рамках турнира «Chrono des Nations» во Франции. Еще одна награду велогонщица получила на международном турнире Track Cycling Challenge в Швейцарии. Ещё две золотые медали спортсменка выиграла на соревновании International Belgian Track Meeting, прошедшем в начале февраля текущего года в Бельгии.

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