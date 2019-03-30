Телеканал National geographic подготовит фотоальбом об Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - По приглашению Государственного комитета по развитию туризма в Узбекистан прибыли представители известного американского телеканала «National geographic» (Photogrhy life) Насим Мансуров, Вильям Махер и Патрик Келли, передает издание "Народное слово".

В течение месяца творческая группа в целях пропаганды туристского потенциала Узбекистана будет готовить фотоальбом о достопримечательностях, ремесленниках, развивающих народные промыслы, социально-общественной жизни государства. Свою командировку мастера фотоискусства из США начали с Андижана — Родины великого государственного деятеля, полководца и поэта Захириддина Мухаммада Бабура.

— Я родом из города Маргилана, — говорит руководитель творческой группы Насим Мансуров. – Независимость и суверенитет нашей страны, открыла узбекистанцам возможность увидеть мир, показать свои лучшие качества. 20 лет назад я уехал учиться в США, университет штата Колорадо. После учебы пригласили на телеканал «National geographic». Довелось увидеть и снимать красоты многих стран. Но в душе была мечта — открыть миру родной Узбекистан, где жили и творили великие ученые, просветители, поэты. Посредством светописи запечатлеть образы моих земляков, раскрыть их внутренний мир, дружелюбие. Мечта стала явью. У меня есть свой сайт «Photogrhylife.сom», на который ежемесячно заходят пять миллионов пользователей интернета и они с нашей помощь узнают еще больше о стране.

Свое знакомство с Андижаном гости начали с архитектурного ансамбля «Жомъе», бутиков, где представлена продукция ремесленников всех видов. Гости делали кадр за кадром и тут же на память отдавали снимки своим фотогероям. В альбом попадут фотографии молодой мастерицы по изготовлению кукол Нигоры Рахимовой, золотошвеи Ироды Карабаевой, обучившей своему мастерству более 100 учениц, ювелира Назымжана Хашимова и многих других узбекистанцев.

Американские фотожурналисты пробудут в Андижане три дня, сделают серии фотоснимков из всех городов и районов области и продолжат поездки по стране.