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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Улан-Батора обменялся мнениями с послом Турции

CA-NEWS (MNG) -  29 марта мэр Улаанбаатара С. Амарсайхан принял посла Турецкой Республики Ахмеда Язала, сообщает Montsame.

На встрече присутствовал координатор Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию Эмрах Устаомэр.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. В этой связи, стороны обменялись мнениями о реализации многих работ, запланированных в рамках двустороннего сотрудничества.

В рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного с городом Стамбул в 2016 году, Турецкое агентство осуществляет несколько проектов в Улан-Баторе, в частности, проекты по строительству девяти пунктов семейной больницы и диализного центра, реализуемых за счёт средств безвозмездной помощи города Стамбула.

Посольство Турецкой Республики ежегодно организовывает фестиваль культуры среди детей в рамках празднования годовщины установления дипломатических отношений. В связи с этим, посол Ахмед Язал обратился к мэрии Улан-Батора с просьбой оказать поддержку в организации данного мероприятия.

Мэр С. Амарсайхан, со своей стороны, выразил готовность к расширению двустороннего сотрудничества и взаимодействию во многих областях.

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