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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции, - СМИ

CA-NEWS (KZ) -  21-летняя студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на CNN Turk.

По информации CNN Turk, тело девушки нашли на кухне в ее доме в Элязыге. Ее подруга немедленно обратилась в полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

"По результатам первого осмотра выяснилось, что молодая девушка покончила с собой", - говорится в материале издания.

Погибшая Елдана Кахарман училась в университете Фырат и работала на местном телеканале Kanal 23. Как сообщило СМИ, тело девушки доставили в аэропорт для дальнейшей отправки в Казахстан.

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