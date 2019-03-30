Студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции, - СМИ

CA-NEWS (KZ) - 21-летняя студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на CNN Turk.

По информации CNN Turk, тело девушки нашли на кухне в ее доме в Элязыге. Ее подруга немедленно обратилась в полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

"По результатам первого осмотра выяснилось, что молодая девушка покончила с собой", - говорится в материале издания.

Погибшая Елдана Кахарман училась в университете Фырат и работала на местном телеканале Kanal 23. Как сообщило СМИ, тело девушки доставили в аэропорт для дальнейшей отправки в Казахстан.