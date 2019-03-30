«Барки точик»: Отключения электроэнергии в Таджикистане связано с долгами населения

CA-NEWS (TJ) - Государственный энергетический холдинг «Барки точик» в своем официальном заявлении объяснил причины отключения электроэнергии в регионах страны, которые продолжаются вот уже почти месяц, передает Авеста.

Как отмечается в заявлении «Барки точик», отключения связаны с накопившимися долгами населения за потребление электроэнергии в размере около 1 млрд. сомони (порядка $106 млн.), что создает проблемы для бесперебойного энергоснабжения населения страны.

В обращении «Барки точик» отмечается, что электроэнергия, как и уголь, дрова и газ является товаром и имеет свою стоимость, которую нужно обязательно оплачивать, чтобы была возможность повторного производства электроэнергии.

Кроме того, говорится в обращении, «Барки точик» ежегодно за использование водных ресурсов платит 40 млн. сомони в качестве налога роялти.

Отмечается, что в сфере занято 13 тысяч сотрудников, на постоянной основе действуют все гидроэлектростанции, более 60,8 тыс. километров линий электропередачи, свыше 18,6 тыс. трансформаторов.

Госэнергохолдинг подчеркивает, что не имеет возможности адресного отключения электроэнергии, и в этой связи отключает целые населенные пункты – кишлаки, микрорайоны, махалли.

В энергохолдинге отмечают, что не располагают пока возможностями адресного отключения должников,. Потому, вследствие накопления задолженности компания вынуждена отключать отдельные кишлаки, джамоаты, микрорайоны и города.

С другой стороны это несправедливо по отношению к абонентам, которые своевременно оплачивают потребление электроэнергии. Поэтому ответственные граждане должны повлиять на соседей в вопросе оплаты за электроэнергию, говорится в обращении.

«Барки точик» призывает добросовестных плательщиков, интеллигенцию и духовенство проводить разъяснительные беседы с неплательщиками, чтобы они платили своевременно.

Тем временем данное обращение «Барки точик», а именно заявление госэнергохолдинга о невозможности адресного отключения электроэнергии должникам вызвало удивление в Союзе потребителей Таджикистана.

Исполнительный председатель Союза потребителей Таджикистана Ильхом Обидов в телефонной беседе с корреспондентом «Авеста» отметил, что «Барки точик» имеет возможность адресного отключения электроэнергии должников, а тотальные отключения являются прямым нарушениям прав тех потребителей, которые не имеют долгов за потребление электроэнергии

«Безусловно, это нарушение прав потребителей, а «Барки точик», его структуры на местах располагают возможностью точечного отключения электроэнергии. Тем более, что это обговорено в договоре, заключенном между поставщиком и потребителем», – подчеркнул Ильхом Обидов.

По его словам, в обязанности «Барки точик», его структур на местах входит уведомлять должников с установлением сроков погашения долга. Если потребитель не погасил долг в установленные сроки, то его можно отключить от электрощита и запломбировать электросчетчик.

Напомним, в начале марта текущего года в Таджикистане начались тотальные отключения электроэнергии. В «Барки точик» тогда объяснили причины отключения профилактическими работами на линиях, и заверили, что это продолжится до 15 марта. Но электричество населению отключают и по ныне. Регионы получают электричество всего по 7-8 часов в сутки.

Тем временем по некоторым данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергией, работает на притоке реки Вахш, запасы в водохранилище давно исчерпаны.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

Такое решение, по данным энергетических ведомств, принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.