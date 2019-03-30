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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Венесуэле третий раз за месяц произошло масштабное отключение электричества

CA-NEWS (CA) -  В Венесуэле в пятницу, 29 марта, в 19.10 по местному времени произошло третье масштабное отключение электроэнергии за месяц. Блэкаут распространился на Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль, сообщает Deutsche Welle.

С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего серьезного сбоя в столичных электросетях, прошло всего полтора дня.

В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Больницы и аэропорты погрузились во тьму.

По данным неправительственной организации NetBlocks, которая отвечает за кибербезопасность, лишь у десяти процентов телекоммуникационной инфраструктуры страны сохранилось подключение к сети интернет.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро считает произошедшее саботажем антиправительственных сил. Наблюдатели склоняются к версии об износе электросетей.

Между тем представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) уже заявили, что приблизительно через 15 дней будут готовы приступить к распределению гуманитарной помощи, в том числе и на государственных объектах - больницах и поликлиниках.

Ранее Каракас обвинял IFRC в попытках политического вмешательства на фоне противостояния главы Венесуэлы Мадро с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны.

Предыдущий блэкаут

Предыдущий блэкаут произошел в стране 25 марта, в результате пострадали 16 из 21 штата южноамериканской страны. В качестве причины аварии Гуайдо назвал возгорание на высоковольтной линии электропередачи. В свою очередь, венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в правительстве Николаса Мадуро заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури".

Ранее, 11 марта, находящееся под контролем оппозиции Национальное собрание (парламент) Венесуэлы объявило в стране режим чрезвычайного положения.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

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