Талибы захватили округ в Афганистане на границе с Таджикистаном
- Таджикистан, происшествия
- 15:33, 30 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Боевики радикального движения "Талибан" 29 марта захватили округ в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на местные власти. Захвачен округ Аргандж-Хва в провинции Бадахшан, что граничит с Таджикистаном.
Отмечается, что при столкновениях, что длились 20 часов, погибли 14 афганских силовиков.
Талибы захватили часть оружия афганских сил безопасности после их вынужденного отступления, говорится в статье.