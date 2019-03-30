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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы захватили округ в Афганистане на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) -  Боевики радикального движения "Талибан" 29 марта захватили округ в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на местные власти. Захвачен округ Аргандж-Хва в провинции Бадахшан, что граничит с Таджикистаном.

Отмечается, что при столкновениях, что длились 20 часов, погибли 14 афганских силовиков.

Талибы захватили часть оружия афганских сил безопасности после их вынужденного отступления, говорится в статье.

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