Талибы захватили округ в Афганистане на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Боевики радикального движения "Талибан" 29 марта захватили округ в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на местные власти. Захвачен округ Аргандж-Хва в провинции Бадахшан, что граничит с Таджикистаном.

Отмечается, что при столкновениях, что длились 20 часов, погибли 14 афганских силовиков.

Талибы захватили часть оружия афганских сил безопасности после их вынужденного отступления, говорится в статье.