В ДТП на востоке Узбекистана погибли пять человек

CA-NEWS (UZ) - Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легковушки на востоке Узбекистана.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики, ДТП произошло на трассе "Ферганское кольцо" около 7 часов утра, 30 марта. В аварии столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Isuzu.

В легковушке находилось пять пассажиров. Все они погибли. Водитель Chevrolet Lacetti, а также водитель и пассажир Isuzu были доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают причины аварии.