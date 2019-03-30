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  30 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП на востоке Узбекистана погибли пять человек

CA-NEWS (UZ) -  Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легковушки на востоке Узбекистана.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики, ДТП произошло на трассе "Ферганское кольцо" около 7 часов утра, 30 марта. В аварии столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Isuzu.

В легковушке находилось пять пассажиров. Все они погибли. Водитель Chevrolet Lacetti, а также водитель и пассажир Isuzu были доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

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