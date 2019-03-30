В ДТП на востоке Узбекистана погибли пять человек
- Узбекистан, происшествия
- 17:44, 30 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легковушки на востоке Узбекистана.
Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики, ДТП произошло на трассе "Ферганское кольцо" около 7 часов утра, 30 марта. В аварии столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовик Isuzu.
В легковушке находилось пять пассажиров. Все они погибли. Водитель Chevrolet Lacetti, а также водитель и пассажир Isuzu были доставлены в больницу.
Правоохранители устанавливают причины аварии.